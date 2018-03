L'ex difensore e capitano del Milan, Paolo Maldini, ha parlato in un'intervista a Premium Sport: "Il Milan può credere al quarto posto? Deve crederci sicuramente perché se avesse giocato e vinto il derby sarebbe andato a quattro punti dall’Inter. Certo poi ci sono anche Roma e Lazio. Crederci è necessario per il Milan ma naturalmente un inizio di stagione così difficoltoso ha complicato le cose: ora non può più sbagliare. Rossoneri ridimensionati dopo la sconfitta con l’Arsenal? L’Arsenal ultimamente stava giocando molto male ma in Europa trovi giocatori di livello, il ritmo è un altro, l’arbitro non fischia mai e se non sei abituato succede quello che è successo. Pentito di non essere tornato al Milan? No, assolutamente. Le mie decisioni sono state prese dopo aver fatto dei ragionamenti e sono assolutamente convinto della scelta che ho fatto. Per i 50 anni mi regalo un ritorno nel calcio? Io amo questo sport e questo ambiente che ha sempre fatto parte della mia vita ma non è detto che io debba in futuro lavorare nel calcio. Non l’ho fatto negli ultimi 9 anni e vedremo cosa mi darà il futuro"