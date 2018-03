Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha parlato così del lavoro di Gattuso e della sconfitta rossonera di ieri contro l'Arsenal: "La stessa storia di Rino insegna come non abbia avuto paura ad andare a fare altre esperienze fuori e in altri paesi: questo, unito alla sua conoscenza del calcio e da calciatore, ha fatto sì che avesse le idee chiare. Milan-Arsenal? Con un San Siro pieno, in una partita importante così, c'è stata mancanza d'esperienza da parte dei giocatori: non ho visto la partita e non posso giudicare, dall'altra parte c'era comunque un Arsenal ferito, ma con individualità importanti. Il confronto in queste occasioni diventa molto difficile".