Il Milan è ancora indietro. Secondo Paolo Maldini, ex capitano rossonero, la squadra di Vincenzo Montella non è da Champions League. Queste le dichiarazioni di Maldini, intervenuto a Sky Sport, prima della gara di San Siro tra Milan e Juventus. "La partita è dura, la Juventus è la squadra più forte d'Italia. Il Milan è una squadra che si è rinnovata, dopo i grandi rinnovamenti i risultati non sono mai immediati e serve pazienza. Per ora i rossoneri non sono da Champions, ancora però il campionato è lungo". La Champions League al momento è distante 9 punti: il Milan è a 16, la Lazio a 25 e domani sarà impegnata sul campo del Benevento.



SU BONUCCI - A Premium Sport nel pre-partita del big match di San Siro, Maldini ha aggiunto: "Il Milan ha cambiato tanti giocatori, ci vuole tempo e ci sono squadre già più pronte. Fin qui il cammino straordinario l'ha fatto il Napoli e anche l'Inter. Per la Juve è fisiologico, dopo tante vittorie, non aver avuto una partenza super. Bonucci? Tutti si aspettavano di più dal Milan e dalla sua classifica".