12.40 L'INCONTRO PER LO STADIO CI SARA' - L'incontro di questo pomeriggio in Campidoglio tra il comune di Roma e i proponenti del nuovo stadio dell'AS Roma ci sarà ugualmente, nonostante l'assenza del sindaco Raggi: la città verrà rappresentata dal vice sindaco Luca Bergamo, dal presidente d'Aula Marcello De Vito e dal capogruppo M5S Paolo Ferrara. Il sindaco non era stato presente nemmeno agli ultimi incontri.



Virginia Raggi è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale San Filippo Neri di Roma in seguito ad un lieve malore, per ulteriori accertamenti medici, dopo una settimana intensa: dalla visita di Beppe Grillo alla querelle sul progetto per lo stadio della Roma. Proprio questo pomeriggio, alle 16, il sindaco grillino avrebbe dovuto incontrare i proponenti in Campidoglio per trovare un compromesso sul nuovo stadio. Non è la prima volta che il primo cittadino capitolino accusa malori: poche settimane fa, durante il lungo interrogatorio in procura, la Raggi aveva accusato alcuni giramenti di testa ed era svenuta.