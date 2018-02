Bernardo Silva, esterno offensivo del Manchester City, parla dopo la vittoria per 4-0 sul Basilea in Champions League: "La nostra è stata una prestazione importante. Siamo venuti a Basilea e abbiamo ottenuto una netta vittoria, cosa non facile in Champions. Speriamo di passare il turno al ritorno. In questa competizione ogni avversario è ostico, siamo felici di questo 4-0 e ora ci dobbiamo concentrare sulla FA Cup. Primo gol in Champions col City? Sono davvero contento. E' speciale segnare in Champions ed è altrettanto importante aiutare la squadra. City favorito per la Champions? No, penso che Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco abbiano più esperienza di noi in Champions. Noi ci proveremo, ma non siamo i favoriti".