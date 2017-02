An update on @gabrieljesus33's injury sustained in last night's game #mcfc https://t.co/B7C3uCHLHA — Manchester City (@ManCity) 14 febbraio 2017

"Prego che non sia nulla di grave", cosìnel post-partita diaveva parlato dell'infortunio di, uscito dopo solo 15 minuti di incontro, ma le speranze del tecnico non sembrano essere destinate ad essere accontentate. I primi esami infatti, stando a quanto riportano i media britannici, parlano di unala prognosi per infortuni di questo tipo, un incubo per i tifosi del City estasiati dall'avvio sorprendente del brasiliano, capace di mettere assieme tre gol e un assist nelle prime tre apparizioni a Manchester e che ora rischiano di perdere subito il nuovo idolo. Si attende il comunicato ufficiale del Manchester City per stabilire con certezza i tempi di recupero di Gabriel Jesus, immortalato in stampelle e con un vistoso tutore all'uscita dalla clinica oggi (foto Manchester Evening News).E' arrivata la conferma del Manchester City: frattura al quinto metatarso per Gabriel Jesus, i tempi di recupero verranno aggiornati nei prossimi giorni.