Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, reduce da un infortunio al ginocchio, ha chiesto consiglio a Ronaldo il Fenomeno, suo idolo: "È stato il mio idolo e ho avuto modo di conoscerlo per la splendida persona che è. È una persona umile e di grande compagnia. Sono orgoglioso di aver avuto i suoi consigli e il suo aiuto. Sto migliorando giorno dopo giorno e sono vicino al recupero. Non voglio affrettare i tempi, perché il ginocchio è molto delicato e non ho mai avuto infortuni lì. Ho bisogno di prendermi cura di me stesso per tornare al 100%. Avevo tanti pensieri negativi ma adesso è tutto superato".