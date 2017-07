Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, parla in vista del suo secondo anno sulla panchina dei Citizens ai microfoni di Esportpiu: "Io non ho intenzione di cambiare. In Inghilterra, come nel resto del mondo, nel calcio si gioca 11 contro 11. Qui gli arbitri sono più permissivi e ci sono 6 squadre in lotta grazie a un importante potenziale economico. Sono allenatore professionista da 7 anni e ho vinto 6 campionati. Ho la fortuna di guidare un grande club che va sempre in Champions ma non è facile competere con Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e Juventus. Serve tempo per raggiungere il loro livello".