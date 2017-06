Tornato dal Torino al Manchester City, Joe Hart, numero 1 dell'Inghilterra, parla del suo futuro a Sky Sports News: "Non credo che alzeranno il prezzo per la mia cessione, penso ci sia abbastanza rispetto tra di noi. Lavoreremo insieme, non c'è motivo di andare uno contro l'altro. Non c'è animosità: loro stanno andando nella loro direzione e io ho bisogno di andare nella mia. Attendo le offerte, poi valuterò tutte le opzioni".