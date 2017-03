Arrivato in estate, dopo un buon Europeo, per 18 milioni di euro, Nolito può già lasciare il Manchester City. Il 30enne esterno offensivo spagnolo, arrivato in Premier dal Celta Vigo, sente nostalgia del suo vecchio club, che lo "chiama" con le parole del direttore sportivo Minambres a Mundo Deportivo: "Nulla è impossibile, anche se a volte i desideri sono difficili da realizzare. Dovrebbero concretizzarsi circostanze economiche dipendenti più da Nolito che da noi. In ogni caso, manca ancora tanto alla fine della stagione e non abbiamo pensato a questa possibilità