Dopo il ko del ginocchio di Mendy arrivano nuove pessime notizie per il Manchester City che rischia di perdere per qualche mese anche l'attaccante Sergio Aguero. La punta argentina è stata infatti vittima in olanda di un incidente stradale.



Aguero si trovava ad Amsterdam in Olanda in permesso per assistere ad un concerto, ma il taxi su cui viaggiava ad un tratto ha perso il controllo (forse a causa dell'alta velocità secondo quanto riportano i tabloid inglesi) andando a schiantarsi contro un palo.



Aguero è stato portato subito in ospedale dove gli è stata riscontrata la frattura di alcune costole. Lo stop dall'attività agonistica è inevitabile e dovrebbero essere almeno tre le settimane che dovrà passare a riposo se non addirittura di un mese.



La cintura di sicurezza ha ovviamente evitato il peggio ma per Aguero il ko lo costringerà a vedere dalla tribuna non solo il big match contro il Chelsea del prossimo weekend, ma anche a saltare la gare fondamentali dell'Argentina per le qualificazioni al Mondiale e probabilmente anche la gara di Champions League contro il Napoli del 17 ottobre.