per il brasiliano e secondo quanto scrive oggi Sport è pronto a passare dalle parole ai fatti. L'offerta, se confermata, è faraonica, una di quelle irrinunciabili, alle quali non si può dire no.polverizzando il record di 120 pagato neanche un anno fa per strappare Pogba alla Juventus. All'ex giocatore del Santos, quarto nella classifica all time di marcatori del Brasile alle spalle di Pelé, Ronaldo e Romario (con 51 gol in 76 partite),L'ipotesi è tutt'altro che utopica, il Manchester United ha una potenza di fuoco incredibile, in grado di portare via Neymar ai blaugrana, che non vogliono farsi trovare impreparati.intervistato da El Mundo Deportivo: "Dybala? Leggo tante cose sui di lui, ci sono tanti rumors di mercato. Lui e Verratti sono due grandi giocatori, ma non è facile trattare chi ha un lungo contratto (come nel caso del centrocampista del Paris Saint-Germain e dell'attaccante della Juventus ndr). Detto questoSu Verratti è giusto ricordare quanto successe con Thiago Silva, il Paris Saint-Germain non vuole trattare con noi".