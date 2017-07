Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, parla dopo essere diventato ufficialmente un nuovo Red Devils: "Vorrei ringraziare innanzi tutto l'Everton per le quattro splendide stagioni passate. Ho trovato amici speciali con cui abbiamo condiviso momenti fantastici. Tuttavia, quando il Manchester United e Josè Mourinho sono venuti a bussare alla porta l'ho ritenuta l'opportunità della vita da non rifiutare. Potete vedere lo spirito, la determinazione esibita dalla squadra nel corso della scorsa Europa League e ho deciso di voler farne parte. Non vedo l'ora di correre a Old Trafford davanti a 75mila spettatori".