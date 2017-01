Sir Alex Ferguson, ex manager del Manchester United, parla del record raggiunto da Rooney come miglior marcatore della storia del club: "Vorrei fare le mie congratulazioni a Wayne per il raggiungimento di questo traguardo. Non è un'impresa da poco segnare tanti gol e rompere un record che ha resistito per oltre 40 anni. Wayne merita completamente il suo posto nei libri di storia di questo grande club e sono sicuro che andrà a segnare molti più gol. Ben fatto Wayne, io sono assolutamente felice per te, sei stato un grande servitore di questo club e potrai continuare a farlo a lungo".