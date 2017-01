Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Manchester United, è stato premiato dai tifosi dei Red Devils come migliore giocatore del mese di dicembre. Queste le parole del numero 9 svedese: "Mi sento bene e in forma. Mourinho ha fatto un buon programma per me fin dall'inizio. Si sta adattando al mio punto di vista fisico e il modo in cui posso giocare ogni partita. E' merito suo. E' un mix tra allenamento, recupero e partita e il modo in cui faccio queste tre cose. E' questo il motivo per cui posso resistere per così tanto tempo.E il mio non è un corpo normale. E' come quello di un animale".