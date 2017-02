L'età non è un problema ma solo un numero, Zlatan Ibrahimovic ribadisce il concetto. Con il gol realizzato oggi al Leicester l'attaccante del Manchester United ha firmato un nuovo record: a 35 anni e 125 giorni è il giocatore più vecchio a realizzare almeno 15 gol in una stagione in Premier League. Non solo: sono 20 i gol in tutte le competizioni con i Red Devils, impresa che non riusciva a un giocatore dello United dai tempi di Sir Alex Ferguson.