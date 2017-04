Con la maglia del Manchester United, gemello di Dwight Yorke, è stato tra gli eroi del del triplete del 1998/99. Con la maglia numero 9 era uno dei punti fermi di Sir Alex Ferguson: Andy Cole, l'altro Calipso Boy. Oggi arrivano, però, brutte notizie: il centravanti inglese, a causa di una rara patologia chiamata Glomerulosclerosi Focale Segmentale, è stato costretto a subire un trapianto di reni.



Questo il comunicato del club, per il quale Cole, ora, è ambasciatore: "Durante il suo recupero Andy non potrà svolgere il ruolo di ambasciatore. Lui e la sua famiglia ringraziano la società ed i tifosi per il loro supporto. Chiedono anche di poter continuare il trattamento in maniera privata e che la loro privacy venga rispettata".