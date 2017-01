Intervistato dal Daily Mail, l'esterno del Manchester United Henrikh Mkhitaryan ha svelato di essere stato a un passo dal Liverpool in passato: "Ho parlato due o tre volte al telefono con Brendan Rodgers, mi ha detto che mi voleva fortemente e che avrei potuto giocare con Suarez e Gerrard. Una parte di me voleva andare, l'altra non era così convinta, il gap con la Premier League all'epoca poteva essere troppo grande per un calciatore del campionato ucraino. Due settimane Klopp ha interrotto le sue vacanze su un'isola vicino alla Danimarca per venire a vedermi a Dortmund. Conoscevo la sua fama di bravo allenatore con i giovani e dopo che ci siamo incontrati mi sono sentito più a mio agio a firmare col Dortmund. Penso di aver preso la giusta decisione".