José Mourinho, tecnico del Manchester United, parla dopo la vittoria, sofferta, col Southampton: "Non è sempre possibile giocare con grande qualità ma abbiamo combattuto duramente. Abbiamo fatto quello che molte squadre in Premier League fanno per 90 minuti, giocare con cinque difensori nel reparto arretrato. E' stata una gara difficile, ma sono veramente felice. Il lavoro di Romelu Lukaku è molto importante per noi. Ha segnato il suo gol e ha lavorato duramente come tutti gli altri".