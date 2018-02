José Mourinho, manager del Manchester United, parla dopo la vittoria sull'Huddersfield, sfida in cui è andato a segno Alexis Sanchez: " È stato bello per Alexis Sanchez vincere questa gara, la prima in casa, bello per lui giocare bene e mostrare il desiderio e la felicità nel giocare a calcio, questo è la cosa più importante, non ha segnato il gol dei suoi sogni, ma è un gol".