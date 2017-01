L'allenatore del Manchester United Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa del futuro del centrocampista classe '89 Morgan Schneiderlin e dell'attaccante classe '94 Memphis Depay: "I due giocatori hanno una situazione identica. Per quanto mi riguarda possono partire, il club darà il suo bene stare con l’offerta giusta. Fino ad adesso non è arrivata per questo sono ancora a Manchester". Dei due, il centrocampista francese è quello più vicino alla partenza, essendo in trattativa avanzata con l'Everton.