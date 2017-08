José Mourinho, manager del Manchester United, dà il bentornato a Zlatan Ibrahimovic in casa Red Devils: "Siamo contenti che sia sulla strada giusta per rientrare presto in campo e che la sua ambizione ed esperienza siano tornate con noi. Dopo il suo contributo la scorsa stagione siamo pronti ad aspettarlo. Non ho dubbi che sarà importante per la seconda parte della stagione".