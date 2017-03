José Mourinho non è più lo Special One. Ecco le parole del tecnico portoghese del Man United: "Direi che oggi sono The Calm One. Tutti aspettavano che creassi qualche problema, ma fino a questo momento l'unico problema che ho creato è stato calciare una bottiglietta d'acqua che si trovava di fronte a me. Sono stato spedito in tribuna e ho dovuto pagare una multa. Questo è il mio problema: quando sono nervoso, prendo a calci le bottiglie. Ma quello è stato il mio unico scivolone da quando sono arrivato qui, otto mesi fa. E così, posso dire di essere diventato The Calm One. Perlomeno fino a quando non sarò esonerato".