José Mourinho, tecnico del Manchester United, ha parlato alla stampa inglese, facendo intuire la sua felicità per l'eventuale arrivo di Ivan Perisic, esterno dell'Inter: "La rosa, adesso, è ottima. Qualche mese fa dichiarai che speravo che arrivassero 4 rinforzi per migliorare la squadra e il club ha svolto un ottimo lavoro, acquistandone 3 in questo pazzo mercato. Hanno fatto uno sforzo importante, però sarei ancor più contento se arrivasse anche il quarto obiettivo". Gli obiettivi erano Lindeolof, Lukaku e Matic, che sono arrivati; ora manca il quarto nome, Ivan Perisic, richiesta dello Special One.