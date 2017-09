Josè Mourinho, tecnico del Manchester United, ha parlato dopo il successo ottenuto in Champions League contro il Basilea: "Sono tre punti importanti e dovuti, visto che giocavamo in casa. Fino al 2-0 siamo stati solidi, poi abbiamo abbassato il ritmo facendo anche scelte sbagliate. Un errore da non ripetere. L'infortunio di Pogba? Non so ancora l'entità, potrebbe essere uno infortunio muscolare ma non voglio fare previsioni senza delle certezze. Le rose ampie però esistono per questo: se Pogba sarà indisponibile per le prossime gare, avremo comunque modo di sostituirlo con vari giocatori come Carrick, Herrera, Fellaini o Matic".