Dopo il successo del Manchester United contro lo Stoke City, José Mourinho ha parlato anche di mercato e del possibile arrivo di Alexis Sanchez dall'Arsenal: "Non sono né fiducioso né pessimista. Probabilmente un giocatore come lui ha tanti club interessati. Chi lo sa? Penso che lui, Wenger e Mr. Gazidis siano gli unici a sapere. Mkhitaryan out? Non l'ho scelto oggi perché voglio giocatori completamente concentrati. Capisco sia difficile per Henrikh giocare pensando che qualcosa può succedere. Se alla fine del mercato resterà qua, sarà un ottimo giocatore che ha fatto cose straordinarie per noi".