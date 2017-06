Josè Mourinho lo vuole per rinforzare il Manchester United ed è il suo obiettivo numero uno. L’accordo con Ivan Perisic c’è già, sulla base di cinque milioni di euro. Ora bisognerà trovare quello con l’Inter per chiudere la trattativa. I bookmaker inglesi vedono positivo e danno l’affare per molto probabile. Si punta a 1,72 su Perisic allo United nella prossima stagione, ma i quotisti d’oltremanica non escludono nemmeno la possibilità che l’Inter trattenga il croato per un altro anno: l’opzione è data a 2,25. Al momento - si legge su Agipronews - non vi sono altre soluzioni percorribili secondo i quotisti: è già a 10,00 l’ipotesi PSG, si sale a 13,00 per la Juventus. Nemmeno altre squadre di Premier sono molto considerate: a 26,00 c’è il Chelsea, a 34,00, l’Arsenal e il Tottenham.