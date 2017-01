Ai microfoni di RMC Sport, Paul Pogba ha rivelato che la scorsa estate lo hanno cercato anche Real Madrid e Barcellona: "Sarei potuto andare al Real Madrid o al Barcellona questa estate. Entrambi hanno mostrato molto interesse, ma la mia intenzione era sempre di tornare allo United. E' una delle squadre del mio cuore e quando sono andato via ho detto che un giorno sarei tornato per finire quello che avevo iniziato. Per me non è stato facile il mio ritorno perché sono arrivato tardi rispetto ad altri, ero indietro fisicamente rispetto al resto, ma ora mi sento bene e gara dopo gara mi sento a mio agio".