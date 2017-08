Zlatan Ibrahimovic, nuovo numero 10 del Manchester United, parla al sito ufficiale del club inglese dopo l'annuncio del suo ritorno: "Sono tornato per finire ciò che ho iniziato. E' sempre stato il mio intento e quello del club di restare qui. Non vedo l'ora di tornare in campo all'Old Trafford, ma allo stesso tempo so che devo prendermi tutto il tempo necessario per tornare in forma. Sto lavorando al massimo delle mie capacità per tornare al più presto e più forte possibile".