Wayne Rooney oggi ha raggiunto a 249 gol Sir Bobby Charlton come miglior marcatore della storia del Manchester United. Queste le parole del numero 10 dei Red Devils: "E' un momento di orgoglio soprattutto perché ho fatto questo record in un club così grande come il Manchester United. Sono estremamente onorato di essere in grado di giocare per questa squadra di calcio e di aver eguagliato Sir Bobby. E' un momento davvero di grande orgoglio per me. Mi sto godendo il mio calcio e sono grato di aver segnato di nuovo. Questo club è una parte enorme della mia vita. E' sempre bello battere i record in casa di fronte ai tuoi tifosi. Ora abbiamo altre due gare (contro Hull City e Liverpool, ndr) in casa questa settimana e spero di segnare il prossimo in queste gare".