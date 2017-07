FANTACALCIOMERCATO

Non sarà facile convincere il Bayern Monaco a cedere. Recentemente il CEO del club bavarese, Karl-Heinze Rummenigge, ha fissato il prezzo del portoghese:. Il Milan, dunque, deve alzare l’asticella per arrivare all’attesa fumata bianca. Il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli, però, non si scompone al momento: “Lo conosco dai tempi del Benfica. E' un ottimo giocatore e con il Bayern i rapporti sono ottimi.”. Ieri, dopo la gara vinta per 4-0 contro il Bayern Monaco, il Milan ha avuto un colloquio coi dirigenti bavaresi per il portoghese.- Il Milan - secondo quanto appreso da calciomercato.com - spinge per unma tra le parti non c’è ancora l’accordo sulle cifre. Il Milan, infatti, aspetta uno sconto dal Bayern Monaco che al momento non arriva. Il club bavarese vuole cedere il giocatore per consentirgli di giocare con continuità e Carlo Ancelotti in persona sta lavorando per convincere Renato Sanches a sposare il progetto rossonero: “”. Il Milan, però, non è l’unica squadra interessata al centrocampista classe 1997 portoghese.- “”, ha dichiarato Karl-Heinze Rummenigge.. I Red Devils, vicini all’acquisto di Renato Sanches già un anno fa, sono tornati all’assalto del giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Mourinho ha chiesto l’acquisto del portoghese per rinforzare il centrocampo. La trattativa per Nemanja Matic al momento è in stand-by visti i rapporti freddi col Chelsea e il Tottenham non si priverà facilmente di Eric Dier, altro centrocampista molto apprezzato da Mourinho.. Il Milan si è mosso prima e resta in vantaggio sulla concorrenza, il piano per l’acquisto del bavarese resta invariato. Nonostante l’ingresso in scena di Mourinho.