Il Manchester United mette spalle al muro Paul Pogba. Come scrive The Independent, la società ha fatto recapitare un messaggio all'intera squadra, ma il destinatario principale è il francese ex Juve: "O con il tecnico, o via". I rapporti tra Mourinho e Pogba sono ai minimi storici e il centrocampista, in estate, può lasciare Old Trafford. La Juventus monitora la situazione.