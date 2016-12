José Mourinho ha parlato in conferenza stampa della situazione di Morgan Schneiderlin, destinato a lasciare il Manchester United: ''È un grande professionista ed un ragazzo davvero fantastico, onesto ed aperto. Se giocasse con regolarità potrei anche avere il diritto di bloccare una sua eventuale partenza, ma il fatto che non scenda in campo con costanza non mi autorizza a trattenerlo qui. Se arriverà un'offerta congrua al suo valore sarà libero di andare a gennaio''.