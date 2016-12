José Mourinho al The Telegraph ha ammesso che ormai lo United non può più pensare al titolo: ''Bisogna essere onesti, il Chelsea ormai è irraggiungibile. Non sono solo i punti di differenza (13), è anche una questione di campo. I Blues fanno un gol e vincono; difendono molto bene e quando stanno vincendo negli ultimi venti minuti si chiudono dietro. A loro non interessa quello che dice la gente, vogliono solo vincere e per questo credo che non perderanno molti punti''.



Il manager dei Red Devils ha poi aggiunto che vuole migliorare i risultati dello United: ''Il 2017 sarà migliore del 2016. Penso che il gruppo sia unito e compatto, e anche i tifosi sono con noi. Amo questa sensazione. Non so in che posizione di classifica chiuderemo. Non voglio parlare di quarto posto perché credo che questa squadra possa anche fare meglio di così, anche se so che potremmo finire quinti o sesti questa stagione. La Premier League è molto competitiva e non voglio fare pronostici. Allo United non esistono stagioni di transizione, e anche se il principale traguardo è già sfumato abbiamo ancora degli obiettivi da centrare: arrivare quarti non è come arrivare settimi''.