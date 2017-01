La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Il Verona raddoppia gli Zuculini per rimpiazzare Maresca e centrare l’immediato ritorno in Serie A. Ieri ha firmato per i gialloblù il centrocampista Bruno Zuculini, fratello del già veronese dallo scorso luglio Franco. L’argentino, reduce dal semestre in prestito al Rayo Vallecano, arriva in prestito dal Manchester City, con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. I due fratelli si ritrovano così dopo l’esperienza comune del 2011 al Racing Avellaneda.



La Ternana tessera lo svicolato Diakité (ex Sampdoria) per la difesa: contratto sino a giugno. Ora gli umbri contano di definire l’arrivo di Romizi (Bari) a centrocampo; davanti resta sempre calda la pista Rolando Bianchi (Perugia), mentre con la Pro Vercelli (dove ha firmato Aramu in prestito dal Torino) si lavora al possibile scambio Surraco-Malonga. L’Entella prende Ardizzone (Pro Vercelli) mentre Keita è vicino al Birmingham. Ufficiali gli arrivi di Gucher (Frosinone) al Vicenza e di Cocco (Frosinone) al Cesena. Landre (Lens, via Genoa) e Manaj (Inter, era a Pescara e oggi farà le visite) vanno al Pisa. L’Ascoli stringe per Schiavi (Salernitana) e tessera Martinez (Folgore Caratese). Oggi il Perugia aspetta Vives (Torino) e intanto va in pressing per Foglia (Arezzo). Nuova offerta del Benevento per Furlan al Bari che chiude per Macek (Juventus) e Salzano (Crotone). Infine il giro di portieri: la Spal ci prova per Poluzzi (Fidelis Andria), l’Avellino prende Lezzzerini (Fiorentina) e cede Frattali al Parma. Per il Frosinone c’è Cojocaru dal Crotone.