Sergio Aguero è stato tra i protagonisti nella stagione del Manchester City, ma un rapporto difficile con Pep Guardiola e l'arrivo di Gabriel Jesus ne hanno pregiudicato la continuità ad altissimi livelli. A Sky Sports, prima che infiammi il derby di questa sera contro lo United, ha detto: "Ho sempre accettato qualsiasi decisione del manager. Non è stato un problema dover stare in panchina. Pep mi ha parlato e mi ha detto che voleva far giocare Gabriel Jesus. Ho dovuto solo tenere duro e allenarmi al meglio in attesa di poter riavere la fiducia dell’allenatore nei miei confronti. Ora, per fortuna, le cose per me stanno andando bene. Se dovrò partire dalla panchina ancora una volta, lo accetterò, ma questo significa anche che dovrò essere ancora più concentrato quando gioco. Voglio solo giocare e dare il massimo fino alla fine della stagione. Guardiola mi chiede un lavoro diverso rispetto al passato, ma devo accettarlo e imparare sempre di più“.