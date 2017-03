Dopo 3 gol in 4 presenze, il 13 febbraio, Gabriel Jesus ha dovuto abbandonare il City per la frattura del metatarso, avvenuta nella gara contro il Bournemouth: un infortunio he prevede almeno 3 mesi di stop. Il talento brasiliano però sta facendo di tutto per tornare prima del tempo, ed è ciò che ha confessato anche ai microfoni del Mirror questa mattina: "Se Dio vuole, tra due mesi da oggi sarò di nuovo in campo". Tra le terapie utilizzate per accelerare i tempi, come si nota dalla foto del tabloid inglese, anche un trattamento a raggi ultrasuono con onde a bassa intensità che stimolano la riparazione naturale del corpo con una velocizzazione del processo pari al 38%.