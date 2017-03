L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha dichiarato: "Possiamo imparare molte lezioni. Diversi nostri giocatori erano alla prima stagione in Champions, siamo stati vicini al passaggio del turno e siamo stati eliminati solo per i gol subiti in casa, la maggior parte dei quali figli di nostri errori. Non ho molto di cui lamentarmi fatta eccezione per il primo tempo di Montecarlo perché difendere il risultato dell'andata era l'unica cosa che non volevo. I primi sei minuti abbiamo fatto bene, ma dopo il primo gol... In casa avevamo reagito bene, ma sono cose che ci serviranno per il futuro. Di sicuro dovremo difendere meglio, ma a Montecarlo abbiamo creato 5-6 occasioni in un quarto d'ora e pochissime squadre sanno farlo. Quante occasioni hanno creato loro nella ripresa? Zero, solo il gol. La mia principale preoccupazione è che nel primo tempo non abbiamo creato occasioni. La prossima stagione molti di questi giocatori resteranno, non se ne possono cambiare 12 ogni anno. Cercheremo di migliorare la squadra, ma secondo quello che il mercato consente. La nostra area è dove dobbiamo migliorare in vista della prossima stagione e come allenatore ho più potere che mai, i trofei non cambieranno il mio stile di gioco".