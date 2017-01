Come riporta Sky, l'allenatore spagnolo del Manchester City Pep Guardiola, vive un momento di profonda crisi. Nella conferenza di avvicinamento alla gara contro il Tottenham ha detto anche di non essere abbastanza bravo a gestire i suoi e che il titolo è ormai irraggiungibile: “Dite che i miei giocatori non sono all’altezza? Forse sono io che non sono bravo abbastanza…”. Non era mai successo in carriera all’ex Bayern e Barcellona di andare tanto male. Il -10 dal Chelsea di Antonio Conte non lascia più margine di errore agli Skyblues, che alle 18.30 giocheranno l’importantissimo match contro il Tottenham.