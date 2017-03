La foto che lo ritrae impassibile mentre mostra il premio di 'Allenatore del mese' la diceva già lunga. E in conferenza stampa Pep Guardiola conferma tutto: quel riconoscimento conta zero per lui. "Antonio Conte lo ha già vinto un paio di volte, per cui forse hanno deciso di darlo a qualcun altro", minimizza il tecnico catalano, che a febbraio ha guidato il Manchester City a tre vittorie su tre in Premier League. Meglio allora pensare al quarto di finale di FA Cup contro un Middlesbrough che in campionato lotta per non retrocedere. "E' una delle squadre che meglio si è chiusa contro di noi per cui mi aspetto una partita scomoda. Ci sarà bisogno di talento per avere la meglio, sono una squadra ben organizzata a cui è difficile segnare".



"Victor Valdes? Le sue parate ci hanno impedito di vincere in campionato, ma è un piacere rivedere persone con cui ha vissuto tante cose. Ma se vogliamo le semifinali, domani dobbiamo vincere. E il nostro desiderio è arrivare a Wembley, dove ho vinto la Champions sia da giocatore che da allenatore. E' un posto speciale per me".

"Xabi Alonso si ritira? Siamo stati rivali quando era al Real Madrid, poi sono stato fortunato ad averlo al Bayern Monaco, perdiamo un grande centrocampista ma sono sicuro che tornera' nel calcio da allenatore. Hart? A fine stagione parleremo con lui".