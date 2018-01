L'allenatore del Manchester Cityha parlato in conferenza stampa dell’interessamento dei Citizens nei confronti di: “Voi fate il vostro lavoro - ha detto rivolgendosi ai giornalisti -, ma io non mi voglio esprimere su questa storia. Mi voglio concentrare sulla partita contro il Liverpool. Non mi piacerebbe se i miei giocatori leggessero il quotidiano e vedessero le mie parole su questioni che non sono importanti”.