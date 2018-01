Stando a quanto scrive il quotidiano francese L'Equipe, nelle ultime ore il Manchester City ha avviato i contatti con il Nizza per il passaggio alla corte di Guardiola di Jean-Michael Seri. Il centrocampista ivoriano piace molto al tecnico catalano, che lo vorrebbe soffiare al Paris Saint-Germain. Secondo Le Parisien, il club parigino ha incontrato l'agente del calciatore nei giorni scorsi per valutare la situazione. Seri ha il contratto in scadenza nel 2019 e potrebbe partire per circa 25 milioni di euro.