Joe Hart ha parlato a Sky Sports del suo futuro e delle voci di mercato che lo vorrebbero vicino al Manchester United: ''Non posso parlare di niente; io sono un giocatore del Manchester City e ho ancora due anni di contratto. Non posso parlare con nessun altro club e non lo farò. Finché il City non mi dirà che ha trovato l'accordo con un altro club io non me ne andrò''.