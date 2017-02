Vincent Kompany è capitano e uomo chiave della difesa del Manchester City in questi anni. È o forse meglio dire era, perchè nelle ultime due stagioni, al di là del lato formale di questa sua centralità è rimasto ben poco. Ma non si tratta di scelte tecniche di stampo guardiolano, semmai di un vero e proprio calvario fisico. Ecco la percentuale delle gare saltate da Kompany proprio in questo periodo di tempo:



- 2016/17: 88%

- 2015/16: 63%

- 2014/15: 34%

- 2013/14: 26%

- 2012/13: 32%



Il centrale dei Citizens si sta trascinando assalito dagli infortuni come se questi fossero gli ultimi scampoli della sua carriera, ma a soli 30 anni manca di continuità in campo da cinque stagioni. La domanda sembra scontata: che senso ha così?