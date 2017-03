Il Manchester City è pronto a invertire il trend negativo con il Liverpool. Contro i Reds, la squadra di Guardiola ha perso le ultime quattro sfide giocate in campionato, ma per il match di domenica pomeriggio parte in vantaggio nel pronostico. Sul tabellone 888sport.it i Citizens sono dati a 1,95. L’ultimo loro successo è datato 2014, allora all’Etihad - dove si gioca anche domenica - vinsero 3-1, lo stesso risultato adesso è bancato a 13 volte la scommessa. Si sale a 3,65 per il pareggio mentre il blitz del Liverpool - che così, andando a 58 punti sorpasserebbe il City in classifica diventando terzo - si gioca a 3,95.