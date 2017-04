Manchester City-Manchester United (calcio d'inizio alle ore 21) è un recupero di campionato nella Premier League inglese. La squadra di Guardiola, vittoriosa per 2-1 all'andata a Old Trafford, arriva al derby con un punto di vantaggio su quella di Mourinho. Che, oltre a Ibrahimovic, deve fare a meno pure di Pogba. Lo United cerca il sorpasso al quarto posto in classifica, ma può giocarsi anche la carta Europa League per qualificarsi alla prossima Champions.