Il Manchester City è pronto ad animare le ultimissime ore di mercato con un'operazione folle con l'Arsenal. Il club guidato da Pep Guardiola sta provando ad acquistare l'attaccante cileno Alexis Sanchez e ha pronta un'offerta super che comprende anche una contropartita tecnica di primissimo livello per convincere Arsene Wenger.



HA CHIESTO DI LASCIARE IL RITIRO DEL CILE - Secondo quanto riportato dall'emittente cilena TV13 la punta dei Gunners ha chiesto ufficialmente alla federcalcio cilena di poter lasciare il ritiro del Cile per condurre affari personali. Sanchez, infatti, si sta preparando ad ascoltare la proposta del Manchester City.



STERLING O AGUERO NELL'AFFARE - Secondo quanto riportato dalla stampa inglese l'idea del Manchester City è quella di proporre all'Arsenal un'offerta in parte cash e in parte colmata da una contropartita tecnica individuata in Raheem Sterling. Anche Sergio Aguero potrebbe essere un'alternativa, ma i Citizens preferirebbero non cederlo.