Manchester City-Monaco 5-3 stabilisce un nuovo record in Champions League. Nella storia della massima competizione europea, nessuno aveva mai segnato così tanti gol (8) in una gara d'andata nella fase eliminatoria. Gli oltre 50mila spettatori dell'Etihad Stadium hanno avuto la fortuna di assistere a uno spettacolo fuori dal comune, in un'indimenticabile altalena di emozioni. Le squadre di Guardiola e Jardim si sono affrontate a viso aperto, dando vita a una partita epica. Alla fine vincono gli inglesi, ma i francesi escono a testa alta e preparano la rivincita al ritorno in programma fra tre settimane al Louis II.



Sugli scudi due bomber rinati: Aguero e Falcao, autori di una doppietta a testa. Ma anche due giovani talenti dal futuro assicurato come Sané (classe 1996) e Mbappé (1998). L'arbitro spagnolo Antonio Miguel Mateu Lahoz non è stato all'altezza della situazione. Il match divide addetti ai lavori e appassionati: Manchester City-Monaco è stato uno spot positivo per il bel calcio oppure una gara da censurare per i troppi errori commessi in fase difensiva? Dite la vostra nei commenti qui sotto.