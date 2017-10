Un confronto tra due maestri di calcio, un'esame di maturità importante nel mezzo del successo contro la Roma e il big match per il primato della classifica di Serie A contro l'Inter: il Napoli di Maurizio Sarri va a caccia di punti e della consacrazione europea nella tana del Manchester City. Dopo il successo contro il Feyenoord nel turno precedente, gli azzurri proveranno a portare via un risultato positivo in Inghilterra contro la capolista del girone B per non perdere contatto dallo Shakhtar Donetsk, impegnato contro gli olandesi.



L’unico precedente tra Manchester City e Napoli è stato nella fase a gironi della Champions League 2011/12. I partenopei rimasero imbattuti grazie all’1-1 esterno e al successo per 2-1 al San Paolo. Il Napoli però non ha mai vinto una trasferta contro una squadra inglese tra tutte le competizioni, trovando la sconfitta in cinque dei sei precedenti e concedendo 15 nel parziale (tre sole reti segnate). Il Manchester City è a punteggio pieno dopo le prime due partite di Champions League per la prima volta nella competizione. È anche la prima volta in cui hanno registrato due clean sheet consecutivi nella fase a gironi. Il City è imbattuto da 10 partite casalinghe di Champions League (7V, 3N), la sua striscia senza sconfitte interne più lunga nella competizione. L’ultima sconfitta all’Etihad risale al settembre 2015 contro la Juventus (1-2). Nessuna delle 38 partite del Manchester City nella fase a gironi di Champions League è terminata senza reti.



Questa è la settima apparizione consecutiva per il City in Champions League. I Citizens hanno superato gli ottavi di finale solo una volta, nella stagione 2015/16, quando raggiunsero le semifinali (eliminati dal Real Madrid). Il Napoli invece ha superato la fase a gironi della competizione in due delle ultime tre apparizioni, non riuscendo però a superare gli ottavi. Nessuna delle 12 trasferte di Champions League del Napoli è terminata senza reti. I partenopei non hanno mai perso due partite esterne di fila nella stessa edizione. David Silva ha servito tre assist in quattro presenze di Champions League nell’anno solare 2017. John Stones è il giocatore che ha giocato più palloni finora in questa Champions League (261 in due incontri). Dries Mertens ha partecipato attivamente a nove degli ultimi 14 gol del Napoli in Champions League (sei reti, tre assist).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; de Bruyne, Fernandinho, Silva; Sterling, Gabriel Jesus, Sané.



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.