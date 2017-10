Questi i principali episodi da moviola di Manchester City-Napoli. Il direttore di gara è Antonio MIguel Mateu Lahoz. Il 40enne fischietto spagnolo comanderà una squadra arbitrale tutta iberica, formata dagli assistenti Cebrian Devis e del Palomar, dagli addizionali Del Cerro ed Hernandez e dal quarto uomo Sobrino.



PRIMO TEMPO



28' NIENTE GOL: Koulibaly salva sulla linea un tentativo di Gabriel Jesus toccato da Reina. La palla non entra, il replay lo conferma.



37' RIGORE PER IL NAPOLI: Walker trattiene in area Albiol, rigore giusto. L'ex Tottenham viene giustamente ammonito.



71' RIGORE PER IL NAPOLI: Fernandinho stende Ghoulam, rigore anche in questo caso giusto.



75' GOL ANNULLATO - Gabriel Jesus segna dopo aver saltato Reina ma parte in posizione di fuorigioco.